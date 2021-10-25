Küresel Kredi Derecelendirme Direktörü’nden 'Türkiye' açıklaması: ‘Piyasaları şaşırttı’

25 Ekim 2021 Pazartesi, 17:06

‘S and P’ Küresel Kredi Derecelendirme Direktörü Maxim Rybnikov, Türkiye’nin kredi notunu teyit ederek görünümünü değiştirmemesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Rybnikov, Türkiye’de güçlü bir toparlanma olduğunu ama belirsizliklerin hala devam ettiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Türkiye’yi de herhangi başka bir ülkeyi değerlendirdiğimiz gibi bir metodolojide değerlendirdik. Derecelendirme yaparken politika durumu, bütçe parametreleri ve para politikasına odaklandık. Son raporumuzda özellikle güçlü bir toparlanma oldu ve Türkiye’de toparlanma sürüyor ama aynı zamanda belirsizlikler de devam ediyor”

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ İNDİRİMİ

BloombergHT'ye açıklamalarda bulunan Rybnikov, Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık indirimi için ise “Enflasyon çok yüksek seyrediyor. Merkez Bankası’nın net döviz rezervi çok düşük ekonomik politikalarda bir öngörülememezlik var. Merkez Bankası 200 baz puan indirim ile piyasaları şaşırttı” diye ekledi.

Rybnikov, “2023 genel seçimler konusunda da bir belirsizlik var. Bu seçime doğru giderken ekonomiyi de teşvik etmek isteyebilirler. Dengesizlikler daha da fazla artabilir. Bankacılık sektörü etkilenebilir” ifadelerini kullandı.