Kürtaj hapı kullanan kadına hapis cezası

Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:03

Güncelleme: 12.06.2023 - 18:03

İngiltere'de üç çocuk annesi 44 yaşındaki kadın, kürtaj yaptırmak için tanılan yasal süre dolduktan sonra kürtaj hapı alması sebebiyle 28 ay hapis cezasına çarptırıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, kürtaj haplarını, Covid-19 salgını sırasında uygulamaya konulan "posta yoluyla hap" programı kapsamında alan kadın, 28 aylık cezasının 14 ayını tutuklu, 14 ayını ise denetimli serbestlik ile çekecek.

Programın, 10 haftaya kadar olan gebelikler için kürtaj haplarının alınmasına olanak sağlamasına karşın mahkeme, "Kişilere Karşı Suçlar Yasası" uyarınca kürtaj yaptırmak için ilaç temin etmekten suçlu buldu.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kadın, hamileliğini yasal süre dolduktan sonra sonlandırdığını ve suçlu olduğunu kabul etti. Kadın ayrıca, Covid-19 karantinası sırasında hamilelik taramasına katılmadığı için hamileliğinin ne kadar ilerlediğinin farkında olmadığını ifade etti"

İşçi Partisi milletvekili Stella Creasy, konuyla ilgili "Kürtaj yasalarımızın sağlıkla ilgili hususlara değilde cezai yaptırımlara dayanması, çağ dışıdır" ifadesinde bulundu.

Creasy, "Kadın haklarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve bu davanın gösterdiği merhamet eksikliği ışığında, İngiltere'deki tüm kadınların istedikleri takdirde güvenli, yasal ve yerel bir kürtaja erişebilmelerinin resmi bir insan hakkı olmasını sağlamak hiç bu kadar acil olmamıştı" dedi.