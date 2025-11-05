Kuş gribi Almanya’yı sardı: 175 bin hayvan itlaf edilecek

Almanya’da kuş gribi yeniden yayılıyor. Salgın, Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Vechta ilçesinde kısa aralıklarla altıncı kez tespit edildi. Virüsün yeniden ortaya çıkması, 175 bin hayvanın ölümüne yol açacak.

Son vaka, Vechta’nın Spreda semtindeki bir kümes hayvancılığı işletmesinde görüldü. Pazartesi günü yapılan hızlı testin pozitif çıkmasının ardından, Friedrich-Loeffler Enstitüsü (FLI) kuş gribi şüphesini doğruladı. Aynı zamanda komşu Cloppenburg ilçesinde de benzer bir vaka bildirildi.

Virüsün son derece bulaşıcı olması nedeniyle, Vechta’daki işletme çevresinde 3 kilometrelik koruma alanı ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturuldu.

Yetkililer, bölgede faaliyet gösteren tüm kümes hayvancılığı işletmelerine, biyogüvenlik önlemlerine eksiksiz uymaları, herhangi bir şüpheli durumu derhal bildirmeleri ve veteriner denetimlerine destek vermeleri çağrısında bulundu.

32 VAKA, 68 YABANİ KUŞ ÖLÜMÜ

Friedrich-Loeffler Enstitüsü verilerine göre, sadece Aşağı Saksonya eyaletinde bugüne kadar 32 kuş gribi vakası kaydedildi.

Geçtiğimiz cuma günü Vechta’da yaklaşık 150 bin yumurta tavuğu ve hindi itlaf edildi. Ayrıca eyalet genelinde 68 yabani kuş virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeni vakaların görüldüğü işletmelerdeki tüm hayvanların, salı günü itibarıyla veterinerlik makamlarının gözetiminde itlaf edilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, Cloppenburg’un Bösel kasabasındaki 20 haftalık 11 bin 400 hindi de öldürülecek.