Kuveyt Emiri Sabah, meclisi feshetti
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Meclisi feshettiği bildirildi.
Kuveyt Emiri Sabah'ın Meclisin feshedilmesine ilişkin kararnamesi, Kuveyt Emirlik Divanı'nda yayınlandı.
Emirlik Divanı'nda yayınlanan kararnamede, "Kararname, Anayasa'nın 107. maddesi uyarınca ve Meclisin anayasal ilkeleri ihlal etmesi, yüksek makamlara gereken saygıyı göstermemesi ve kasıtlı olarak saldırgan ve kontrolsüz ifadeler kullanması nedeniyle çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.
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Başbakan ve Bakanlardan kararnamenin gereğini yerine getirmeleri istenen kararnamede, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
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