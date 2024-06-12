Kuveyt’te bir binada yangın: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Kuveyt’te bir binada çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:59
Kuveyt’te bir binada yangın: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
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Kuveyt’in Mangaf bölgesinde 6 katlı bir binada yerel saatle saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre bir firmada çalışan yaklaşık 160 kişinin yaşadığı binada meydana gelen yangın nedeniyle 41 kişi öldü, en az 40 kişi ise yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının gece yarısı çıkması nedeniyle binadaki çok sayıda kişinin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanlığı binanın sahibi ile işçilerin çalıştığı firma sahibinin gözaltına alınması için polise talimat verdi.


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