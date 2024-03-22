Deprem bölgesindeki birinci basamak hizmetler Kuveyt’ten gelecek parayı bekliyor

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

6 Şubat deprem felaketinden etkilenen illerde yurttaşlar, afetin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine karşın halen sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşıyor. Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı’na bağlı toplam 927 hastanenin sadece 116’sı, depremden etkilenen 11 ilde bulunuyor. Deprem illerinde birinci basamak sağlık hizmetleri, halen konteynerlerde veriliyor. Öte yandan iktidar, söz konusu 11 ilde sağlık kuruluşlarının yapım onarım ve makine-teçhizat alımı için 153 milyar TL kaynak ayırmış durumda. Bu kaynağın da yalnızca 8 milyar TL’si ile birinci basamak sağlık tesisi yapılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesine yönelik birinci basamak yatırımlarını Kuveyt’in sağladığı finansman ile yapacağı 8 prefabrik aile sağlığı merkezi (ASM) ile çözmeyi düşünüyor.

SAĞLIKÇILAR TEPKİLİ

Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından Kuveyt Fonu ile Sağlık Bakanlığı’na 37 adet ruh sağlığı ve psikolojik destek ve fiziksel rehabilitasyon konteyneri ile 8 prefabrik aile sağlığı merkezinin hibe edilmesine yönelik anlaşmanın 12 Aralık’ta imzalandığı, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Bülteni’nde açıklandı. Sağlık emekçileri ise deprem bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin Kuveyt’ten gelecek hibeye emanet edilmesine tepki gösteriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Birinci basamak sağlık tesislerinin inşasını ortaya koyduğunuz bütçe ile yapmıyorsanız, bu konuda kendinizi sorumlu görmüyorsunuz demektir. Samimi değilsiniz demektir. Bu seçim yatırımlarıyla o kentlerin sağlık altyapı sorunu ortadan kalkardı” dedi.

BİRİNCİ BASAMAK HİZMETLER NELERİ KAPSAR?

Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur. Resmi kurum tabiplikleri, aile sağlığı merkezleri (ASM), verem savaş dispanseri, anaçocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi (AÇSAP) ve SSK sağlık istasyonu; birinci basamak sağlık kuruluşlarındandır.