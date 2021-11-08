Kuveyt'te hükümet istifa etti
Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah liderliğindeki hükümetin, Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğu bildirildi.
Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah liderliğindeki hükümetin istifa ettiği bildirildi. Haberi, Kuveyt merkezli "El-Kabes" gazetesi duyurdu.
Gazetenin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf es-Sabah'a istifasını sundu.
Haberde, hükümetin istifa nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI
Kuveyt makamlarından da henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kuveyt'te Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerin ardından 14 Aralık 2020'de Sabah Halid liderliğinde kurulan hükümet bir ay geçmeden 12 Ocak 2021'de istifa etmişti. Kuveyt resmi ajansı KUNA, kabine üyelerinin, "parlamento ile hükümet arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler ve ulusal çıkarlar doğrultusunda istifalarını sunduğunu" belirtmişti.
Kuveyt Emiri, 24 Ocak'ta yeni hükümeti kurma görevini yine Sabah Halid'e vermişti.
Başbakan Sabah Halid liderliğindeki 15 bakandan oluşan hükümet, mart ayında yemin ederek göreve başlamıştı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Yurttaş isyan etti: İntihar edeceğim sorumlusu devlettir
- AKP'de kavga büyüyor: Gül'den, Soylu'ya sert tepki
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- Erdoğan ve Altun için harekete geçildi
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!
- MHP'den Akşener'e tepki çeken sözler
- WhatsApp'tan panik yaratan mesaj