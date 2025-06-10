Kuzey İrlanda’da göçmen karşıtı protesto: Polisler yaralandı, evler ateşe verildi

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından (PSNI) yapılan açıklamada, Ballymena'da vatandaşların dün akşam yerel saatle 19.30'da (TSİ 21.30) planlanan bir anma etkinliği için bir araya geldiği ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bir grup maskeli kişinin anma etkinliğinin ilerleyen dakikalarında vatandaşların toplandığı noktanın civarındaki evlere havai fişekler attığı ve barikatlar kurduğu belirtildi.

Polise de bu sırada taş ve molotofkokteyli atıldığı kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda 15 polis memurunun yaralandığı, 2 polis aracının da hasar gördüğü ifade edildi.

Gece saatlerinde devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin camları ile kapılarının kırıldığı aktarılan açıklamada, 4 evin ise çıkan yangından dolayı hasar aldığı ifade edildi.

Açıklamada, yanan evlerden 3 kişinin tahliye edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Evlere yönelik saldırının ırkçı motivasyonla işlenmiş nefret suçu olarak incelendiği vurgulanan açıklamada, bir eylemcinin polis tarafından atılan elektroşokla vurulduğu da bildirildi.

Şu ana kadar 29 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Cullybackey köyünde de 2 çocuk ve bir kadının yaşadığı eve molotofkokteyli atıldığı ancak evin herhangi bir hasar almadığı da belirtildi.

Polis, bu olayı da ırkçı motivasyonla işlenmiş nefret suçu olarak incelediğini açıkladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PSNI Yerel Polislik Hizmetlerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ryan Henderson, Ballymena'da yaşanan şiddet olaylarını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ve kanıtların incelendiğini aktaran Henderson, "Şiddet ve düzensizlik insanları daha büyük riske atar" değerlendirmesini yaptı.

Ballymena'da 14 yaşında iki çocuğun, cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasının ardından kentte göçmen karşıtı eylem düzenlenmiş, eyleme katılan maskeli kişiler bazı evleri ateşe vermeye çalışmıştı.