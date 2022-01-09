Kuzey Işıkları, İngiltere'nin kuzeydoğusunda görüldü

İngiltere’nin kuzeydoğu bölgelerinde görülen kuzey ışıkları, güzel sahnelere ev sahipliği yaptı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
09 Ocak 2022 Pazar, 20:10
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Aurora borealis at Holy Island, Northumberland
Paul Appleby
Paul Appleby, bu fotoğrafı Holy Island'da çekti

İngiltere'nin kuzeydoğu bölgelerinde görülen kuzey ışıkları, güzel sahnelere ev sahipliği yaptı.

Muhteşem doğa olayı, Northumberland, South Tyneside ve Teesside bölgelerinde ve İskoçya genelinde görüldü.

Aurora Borealis ya da bilinen adıyla Kuzey Işıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.

Kış aylarında soğuk, uzun ve karanlık gecelerde daha sık görülüyor.

Aurora borealis at Holy Island, Northumberland
Paul Appleby
Paul Appleby, bu fotoğrafın saat 23.15'te çekildiğini söyledi.

BBC Look North hava durumu sunucusu Abbie Dewhurst, belirli hava koşullarının ışıkları görünür hale getirebileceğini, ancak "bunun bu kadar güneyde çok sık olan bir şey olmadığını" dile getirdi.

Aurora Borealis at Souter Lighthouse
Simon C Woodley
Simon Woodley, insanlarla Souter Denizfeneri'ndeki bu deneyimi paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtiyor.
Aurora Borealis at Hartlepool
Ashley Foster
Ashley Foster, Hartlepool üzerinde parlayan Kuzey Işıklarını böyle fotoğrafladı.

BBC Türkçe

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