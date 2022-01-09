Kuzey Işıkları, İngiltere'nin kuzeydoğusunda görüldü
İngiltere’nin kuzeydoğu bölgelerinde görülen kuzey ışıkları, güzel sahnelere ev sahipliği yaptı.
İngiltere'nin kuzeydoğu bölgelerinde görülen kuzey ışıkları, güzel sahnelere ev sahipliği yaptı.
Muhteşem doğa olayı, Northumberland, South Tyneside ve Teesside bölgelerinde ve İskoçya genelinde görüldü.
Aurora Borealis ya da bilinen adıyla Kuzey Işıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
Kış aylarında soğuk, uzun ve karanlık gecelerde daha sık görülüyor.
BBC Look North hava durumu sunucusu Abbie Dewhurst, belirli hava koşullarının ışıkları görünür hale getirebileceğini, ancak "bunun bu kadar güneyde çok sık olan bir şey olmadığını" dile getirdi.
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