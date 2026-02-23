Kuzey Kore’de değişmeyen düzen: Kim Jong-un yeniden seçildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi’nin düzenlediği kongrede yeniden genel sekreter seçildi. Devlet medyasının aktardığına göre karar, delegelerin “oybirliği ve sarsılmaz iradesi” doğrultusunda alındı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim liderliğinde ülkenin nükleer silah kapasitesinin önemli ölçüde güçlendiğini belirtti. Açıklamada, nükleer kuvvetlerin ülkenin savaş caydırıcılığının temelini oluşturduğu ifade edildi.

Yaklaşık her beş yılda bir düzenlenen parti kongresi, kapalı yapısıyla bilinen Kuzey Kore’de devlet politikalarının belirlendiği en önemli siyasi toplantılardan biri olarak görülüyor. Kongrede ekonomi politikalarından askeri planlamaya kadar birçok başlık ele alınıyor.

Kim Jong-un, kongrenin açılış konuşmasında yaşam standartlarını yükseltme sözü vererek ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Yaptırımlar altındaki ülkenin ekonomik inşasının hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Kim, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesinin acil bir görev olduğunu söyledi.

Devlet medyası, kongrede ülkenin nükleer silah programının yeni aşamasının da duyurulacağının sinyalini verdi. Parti kurallarında yapılan değişikliklerle disiplinin güçlendirilmesi ve parti içi yapının yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Kim Jong-un’un 2011’de iktidara gelmesinden bu yana kişisel liderlik kültünü güçlendirdiği belirtilirken, kongre de liderin ülke üzerindeki mutlak kontrolünü pekiştirdiği bir platform olarak yorumlanıyor.

İşçi Partisi kongresi, Kim ailesinin yönetimi döneminde yalnızca dokuzuncu kez düzenlenmiş oldu.