Kuzey Kore, Güney Kore'nin yardım teklifini reddetti

19 Ağustos 2022 Cuma, 10:17

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'ye, nükleer silah programından vazgeçmesi karşılığında gıda enerji ve altyapı yardımını da içeren bir ekonomik yardım teklifinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün ekonomik yardım teklifini "hayal" olarak tanımladı ve "saçmalığın daniskası" diyerek reddetti.

Kore Central News Agency'nin haberine göre, Kim Yo Jong, "Nükleer bizim en büyük hayalimiz, umudumuz ve planımız. Yoon Suk Yeol'ün nükleer bombalarımıza karşılık 'ekonomik işbirliği' takas planı 'basit ve çocukça" açıklamasında bulundu.

Kim Yo Jong, "Kimse kaderini mısır unu için değiş tokuş etmez. Çenelerini kapatmaları daha iyi olacak" dedi.

"TEKLİFİMİZ HALA GEÇERLİ"

Güney Kore cumhurbaşkanlığı ofisi, Kim Yo Jong'un "kaba" sözlerinden dolayı "pişman" olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı ofisi, ekonomik teklif yardımlarının hala geçerli olduğunu ifadesine ekledi.

Güney Kore yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin tutumu, Kore yarımadasının barış ve refahı ile Kuzey Kore'nin geleceğine hiçbir şekilde yardımcı olmuyor ve sadece uluslararası toplumdan izolasyonu teşvik ediyor" dedi.