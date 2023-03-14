Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, güneybatıdaki Jangyon bölgesinden yerel saatle 07.41 ve 07.51'de yapıldığını açıkladı.
Kısa menzilli balistik füzelerin (SRBM), havada 600 kilometreden fazla yol alarak Japon Denizi'ne düştüğü bildirildi.
Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, söz konusu füzelerin Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, füzelerin düştüğü bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığını açıkladı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, çeşitli tipteki füze denemeleriyle Pyongyang yönetiminin bölgedeki provokasyonlarını artırabileceğini belirtti.
Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının dün başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürmesi planlanan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatından sonra yapılması dikkati çekti.
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