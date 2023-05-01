Kuzey Kore: Joe Biden, geleceği olmayan yaşlı bir adam

Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:29

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:29

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve yardımcısı Kim Yo-Jong, Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol'un Washington'a yaptığı ziyareti hedef aldı.

Kim Yo-Jong, ABD Başkanı Joe Biden'a ateş püskürerek, "geleceği olmayan yaşlı bir adam" olarak nitelendirdi.

Biden'ı "sorumsuzca cesur" olarak nitelendiren Kim Yo-Jong, ABD-Güney Kore arasındaki Washington Deklarasyonu'nu "düşmanca ve saldırgan bir eylem iradesi" olarak adlandırdı.

Kim Yo-Jong, "Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Washington'a yaptığı son ziyaret, Kore Yarımadası ve bölgenin barış ve güvenliğini bozan temel neden ve fiziksel varlık hakkında çok daha net bir anlayışa sahip olmamız için bir fırsat oldu. Düşmanlar nükleer savaş tatbikatları düzenlemeye ne kadar kararlı olurlarsa ve Kore yarımadası çevresinde ne kadar çok nükleer varlık konuşlandırırlarsa, meşru müdafaa hakkımızı kullanmamız da o kadar güçlenecektir" dedi.

WASHİNGTON DEKLARASYONU

Deklarasyonda ABD'nin Güney Kore'ye sağladığı genişletilmiş caydırıcılık desteğini güncelleyeceği belirtildi. ABD söz konusu caydırıcılık desteği kapsamında askeri tatbikat ve eğitim faaliyetlerini artıracağı, masaüstü simülasyon imkanı sağlayacağı, nükleer bir krizde gelişmiş istişare imkanı sunacağı belirtiliyor.

Yine bu doğrultuda yeni bir Nükleer İstişare Grubu'nun kurulacağı ve ABD'nin stratejik varlıklarının düzenli görünürlüğünün Kore Yarımadası'na daha da genişletileceği bildiriliyor. Basına konuşan kaynaklara göre ABD tarafı, Kore Yarımadası açıklarında bir stratejik nükleer denizaltı konuşlandırmayı planlıyor.