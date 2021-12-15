Kuzey Kore kurucu liderinin kardeşi Kim Yong-ju hayatını kaybetti
Kuzey Kore’nin kurucu lideri Kim Il-sung’un küçük kardeşi Kim Yong-ju hayatını kaybetti.
Kuzey Kore devlet medyasında çıkan haberlere göre, bir zamanlar ülkenin iki numarası olarak gösterilen kurucu liderin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim Il-sung’un torunu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ölüm nedeniyle "derin taziyelerini" ilettiğini ve taziye çelengi gönderdiğini aktardı.
KCNA’nın yayımladığı taziye mesajında, "Kim Yong-ju, İşçi Partisinin çizgisini ve politikalarını uygulamak için özveriyle mücadele etti, parti ve devlet görevlerinde çalıştığı uzun yıllarda, sosyalist inşanın hızlanması ve Kore tarzı devlet düzeninin gelişmesine katkı sağladı" ifadelerine yer verildi.
Haberde, Kim Yong-ju’nun nerede ve ne zaman öldüğüne dair bilgi paylaşılmazken, Seul Birleşme Bakanlığı kayıtlarına göre Kim Yong-ju’nun 1920'de doğduğu belirtildi.
Video Haberler
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
- AKP'de istifa depremi
- Reuters'tan endişe yaratan faiz öngörüsü
- Babacan iktidara seslendi
- Tam liste paylaşıldı: İşte Gökçek'in teslim etmedikleri
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde
- Kar yağışı için saat verdi
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Siyasal İslam devleti ele geçirmek istedi'
- Gökçek yıllar sonra teslim etti