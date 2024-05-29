Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD'yi askeri müdahaleden caydırabilecek güce sahibiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Silahlı kuvvetlerimiz, Kore Yarımadası'nda bir kriz durumunda ABD'yi askeri müdahaleden caydırabilecek gerçek bir askeri güce sahiptir” dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:39
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD'yi askeri müdahaleden caydırabilecek güce sahibiz
Abone Ol google-news

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kuruluşunun 60. yıldönümünü kutlayan Kuzey Kore Ulusal Savunma Akademisi'ni ziyaret etti.

Kim Jong-un, ülkesinin Kore Yarımadası'nda bir kriz çıkması halinde ABD'yi askeri müdahaleden caydıracak ve çatışmanın ilk aşamasında Güney Kore'nin ana saldırı güçlerini, altyapısını ve komuta sistemlerini yok edecek yeterli askeri güce sahip olduğunu söyledi.

Kim Jong-un, “Silahlı kuvvetlerimiz, Kore Yarımadası'nda bir kriz durumunda ABD'yi askeri müdahaleden caydırabilecek gerçek bir askeri güce sahiptir ve ayrıca bir operasyonun ilk aşamasında Güney Kore kukla ordusunun ana saldırı güçlerini, altyapısını ve komuta sistemlerini yok edebilecek ezici bir güce sahiptir” dedi.

Devletin güvenliği açısından ve savunma sanayinin “radikal” modernizasyonu yolunda “ciddi bir durum” olduğunu kaydeden Kim Jong-un, ABD ve müttefiklerinin askeri-politik “provokatif histerisinin” tehlikesini ve “pervasızlığını” analiz edip değerlendirdi.

Kim Jong-un, Kuzey Kore devletinin onurunu ve egemenliğini güvenilir bir şekilde savunmak için nihai hedefin “dünyanın en güçlü stratejik kudretine ve benzeri görülmemiş bir güce” sahip olmak olduğunu belirterek, ülkenin silahlı kuvvetlerinin gücünü “tereddüt etmeden en üst düzeye çıkarma” çağrısında bulundu.

Kim Jong-un, “Mevcut durumun, savaşın ezici caydırıcı gücünü daha da kapsamlı bir şekilde güçlendirmek ve ordunun gücünü sürekli olarak artırmak gerekiyor” diye konuştu.

Kim Jong-un ayrıca, akademinin bilim adamlarını, teknisyenlerini, çalışanlarını ve yöneticilerini Kuzey Kore'nin “gücünün ve saygınlığının çok yönlü olarak güçlendirilmesine” katkıda bulundukları ve Kuzey Kore ordusunun savaş kabiliyeti için “güvenilir bir temel” haline geldikleri için tebrik etti.


güney kore haberleri Kuzey Kore haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi

Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
Güney Kore video yayımladı: Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişimi başarısız oldu

Güney Kore video yayımladı: Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişimi başarısız oldu
Çin, Japonya ve Güney Kore liderleri, 5 yıl aradan sonra üçlü zirvede bir araya geliyor

Çin, Japonya ve Güney Kore liderleri, 5 yıl aradan sonra üçlü zirvede bir araya geliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’

CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’
Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü

Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
Getafe’den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!

Getafe’den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!
Meral Akşener’e ulaşılamıyor

Meral Akşener’e ulaşılamıyor
AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te

AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı
Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!

Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!