Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, orduya 'savaşa hazır ol' talimatı verdi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:02

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:02

Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Genelkurmay Başkanını görevden aldı ve orduya "savaşa hazır ol" talimatı verdi.

General Pak Su il, Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınarak, yerine Mareşal Ri Yong Gil atandı.

KCNA'nın haberine göre diğer "önde gelen komuta subayları" da Çarşamba günü yapılan Merkez Askeri Komisyon toplantısında görevden alındı, tayin edildi ya da başka görevlere atandı.

Toplantıda, "Kore Yarımadası'nda hüküm süren vahim siyasi ve askeri durum göz önüne alındığında ordunun bir savaş için daha kapsamlı bir şekilde donatılmasının önemli bir konu" olduğu sonucuna varıldığı bildirildi.

Toplantıda, Güney Kore ve ABD'den ismen bahsedilmediği, ancak Kore Yarımadası'ndaki "kötüleşen durumun baş sorumlularının askeri hamlelerinin analiz edildiği" söylenerek dolaylı olarak iki ülkeye atıfta bulunulduğu belirtildi.

KCNA'ya göre toplantının en önemli gündem maddesi "savaşa tam hazırlık yapmak" oldu.

KCNA, "Düşman güçlerin Kuzey Kore ile pervasız askeri çatışmalarında her zamankinden daha fazla gizlenemez hale geldiği mevcut durum, Kuzey Kore ordusunun daha olumlu, proaktif ve ezici bir iradeye sahip olmasını ve bir savaş için kapsamlı ve mükemmel bir askeri hazırlığa sahip olmasını gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.