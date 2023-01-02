Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan orduya talimat: Nükleer cephaneliği artırın

02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:11

Kore Merkez Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, taktik nükleer silahların seri üretimi ve nükleer karşı saldırılarda kullanılmak üzere yeni füzelerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere ülkesinin nükleer cephaneliğinde "büyük" bir artış olması çağrısında bulundu.

Ajans, Kim'in iktidardaki İşçi Partisi'nin Pyongyang'daki toplantısından sonra, ülkenin 2023'te "askeri gücü büyük ölçüde güçlendirmesi" gerektiğini söylediğini bildirdi.

Kim, Washington ve Seul'ün ülkesini "izole etmeye" ve "boğmaya" kararlı olduklarını belirterek, Pyongyang'ın "taktik nükleer silahların seri üretimine" odaklanacağını ve "asıl görevi hızlı bir nükleer karşı saldırı yapmak olan başka bir kıtalararası balistik füze sistemi" geliştireceğini belirtti.

Kuzey Kore, şimdiye kadarki en gelişmiş kıtalararası balistik füzesini fırlatmak da dahil olmak sık sık füze denemeleri gerçekleştiriyor.

Seul, Pyongyang'ın Cumartesi günü üç kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.