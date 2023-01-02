Kuzey Kore'de en güçlü ikinci askeri yetkili Pak Jong-Chon görevinden alındı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:02

Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı, Kuzey Kore'de lider Kim Jong-un'dan sonra ülkenin en güçlü ikinci askeri yetkilisi Pak Jong-Chon'un görevinden alındığını bildirdi.

Ajans, Pak Jong-Chon'un görevine son verilmesinin nedenini açıklamadı.

İktidardaki İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu başkan yardımcısı ve parti Merkez Komitesi Sekreteri Pak'ın görevden alınmasının ardından yerine Ri Yong Gil'in geldiği belirtildi.

Kore İşçi Partisi'nin Kim Jong-un başkanlığındaki Merkez Askeri Komisyonu, ülkedeki en güçlü askeri karar alma organı olduğu, Savunma Bakanlığını aşan yetkilere sahip olduğu biliniyor.

Pak, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze teknolojisindeki ilerlemesine katkıları sayesinde 2015'te tek yıldızlı bir topçu komutanından 2020'de dört yıldızlı bir generale hızla yükselmişti.

2020'nin sonlarında lider Kim yönetimindeki en yüksek askeri rütbe olan Mareşal rütbesine terfi eden Pak, geçen yıl Kasım ayında Güney Kore ile ABD arasındaki ortak askeri tatbikatları güçlü şekilde eleştiren isimlerden biriydi.