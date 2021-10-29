Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ani kilo kaybının sebebi belli oldu

29 Ekim 2021 Cuma, 11:28

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, son zamanlarda verdiği ani kilolarla gündemde.

Batı ve Güney Kore medyası, yakın zamana kadar 37 yaşındaki liderin ciddi bir hastalıktan muzdarip olabileceğini, hatta ölüm döşeğinde olabileceğine dair spekülasyonlar yapıyordu.

Oysa Güney Kore istihbarat örgütü tarafından yayınlanan son rapora göre gerçek hiç de öyle değil.

HASTALIK BELİRTİSİ YOK

Rapora göre, Kim Jong Un'un son aylarda en az 20 kilo vererek oldukça zayıf bir görüntüye kavuşması, fiziğini iyileştirme arayışının bir sonucu ve Kuzey Kore lideri son derece sağlıklı.

Boyu 1,72 m olan Kim daha önce 139 kg ağırlığa sahipken bugün yaklaşık 119 kg civarında ağırlığa sahip ve hiçbir hastalık belirtisi göstermiyor.

Halka açık etkinliklere de eskisine oranla %45 daha fazla katılıyor.