Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ani kilo kaybının sebebi belli oldu
Güney Kore istihbarat örgütünün yapay zeka ve süper çözünürlüklü bilgisayar analizleri yoluyla yaptığı değerlendirmeden çıkan sonuç Güney Kore parlamentosuna sunuldu.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, son zamanlarda verdiği ani kilolarla gündemde.
Batı ve Güney Kore medyası, yakın zamana kadar 37 yaşındaki liderin ciddi bir hastalıktan muzdarip olabileceğini, hatta ölüm döşeğinde olabileceğine dair spekülasyonlar yapıyordu.
Oysa Güney Kore istihbarat örgütü tarafından yayınlanan son rapora göre gerçek hiç de öyle değil.
HASTALIK BELİRTİSİ YOK
Rapora göre, Kim Jong Un'un son aylarda en az 20 kilo vererek oldukça zayıf bir görüntüye kavuşması, fiziğini iyileştirme arayışının bir sonucu ve Kuzey Kore lideri son derece sağlıklı.
Boyu 1,72 m olan Kim daha önce 139 kg ağırlığa sahipken bugün yaklaşık 119 kg civarında ağırlığa sahip ve hiçbir hastalık belirtisi göstermiyor.
Halka açık etkinliklere de eskisine oranla %45 daha fazla katılıyor.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- Cem Yılmaz'dan Tarkan'a reklam göndermesi
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- CHP'den 'Demirtaş ve Kent' iddiası hakkında açıklama
- Emel Sayın'dan Bill Gates'e: 'Hiç aklından geçirme'
- Alman bilim insanları uyardı: Aşılara karşı dirençli