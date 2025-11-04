Kuzey Kore’nin eski meclis başkanı 97 yaşında öldü

Kuzey Kore’nin eski üst düzey yöneticilerinden Kim Yong-nam, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Devlet medyası, ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre, merhumun tabutu başında saygı duruşunda bulunarak “derin taziyelerini” iletti.

Ajansın paylaştığı fotoğrafta Kim Jong-un’un, cam bir tabutun içinde yatan Kim Yong-nam’a üst düzey yetkililerle birlikte saygı gösterdiği görülüyor.

KUZEY KORE'NİN PROTOKOLDEKİ EN ÖNEMLİ İSMİ

1998–2019 yılları arasında Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Kim Yong-nam, bu unvan sayesinde ülkenin protokoldeki devlet başkanı olarak kabul ediliyordu. Ancak gerçek siyasi güç, her zaman Kim Jong-un ve ailesinin yakın çevresinde toplanmıştı.

Kim Yong-nam, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine katılan Kuzey Kore heyetine başkanlık etmişti. Heyette, Kim Jong-un’un kardeşi Kim Yo-jong da yer almıştı.

O dönem Güney Kore medyası, Yong-nam’ın bir toplantıda onursal koltuğunu Kim Yo-jong’a bırakmasını manşetlere taşımış, bu davranışın “Pyongyang’daki siyasi atmosferde konumunu korumasına katkı sağlamış olabileceği” yorumlarını yapmıştı.

SEUL'DEN TAZİYE MESAJI

Güney Kore’nin Birleşme Bakanlığı da Kim Yong-nam’ın ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.

Bakan Chung Dong-young, 2005 ve 2018 yıllarında Pyongyang’da yaptığı görüşmeleri hatırlatarak, “Kore Yarımadası’nda barış için yapıcı görüşmeler yürütmüştük” dedi.

Chung, 2018’deki Yong-nam ziyareti sayesinde “Kuzey-Güney diyaloğunun kapısının aralandığını” da belirtti.