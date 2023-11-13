Kuzey Kore, toplantıya tepki gösterdi: Feshedilmesi çağrısı yaptı

Kuzey Kore, Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığının feshedilmesi çağrılarını tekrarlayarak, Güney Kore ile BM Komutanlığı üyesi ülkelerin yarın ilk defa düzenleyeceği toplantıya tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:55
Kuzey Kore, toplantıya tepki gösterdi: Feshedilmesi çağrısı yaptı
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, ülkenin Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü yarın düzenlenecek Güney Kore-BM Komutanlığı toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

BM Komutanlığının feshedilmesi çağrısı yinelenen açıklamada, Güney Kore ile üye ülkeler arasında ilk kez yapılması planlanan savunma bakanları düzeyindeki toplantının "Kore Yarımadası'nda 2. Kore Savaşı'nı çıkarmak için gerekli koşulların yaratıldığının kanıtı olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, BM Komutanlığı "yıllar önce feshedilmesi gereken, ABD liderliğindeki çok uluslu bir savaş aracı" olarak nitelendirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı 9 Kasım'daki açıklamasında, Güney Kore ve ABD savunma bakanları ile BM Komutanlığına üye devletlerin temsilcilerinin başkent Seul'de bir araya gelerek, Pyongyang'a "yasa dışı faaliyetlerini" durdurması için çağrıda bulunacağını duyurmuştu.


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