Kuzey Kore yaptı Rusya kullandı: ABD, Japonya, Çin parçaları bulundu

İngiltere merkezli bir araştırma enstitüsü, Rusya’nın Ukrayna savaşında kullandığı bir Kuzey Kore füzesinde ABD, Japonya ve Çin dahil birçok ülke tarafından üretilen yüzlerce elektronik parça bulunduğunu açıkladı. Böylece Kuzey Kore’nin uygulanan uluslararası yaptırımları deldiği belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:12
Kuzey Kore yaptı Rusya kullandı: ABD, Japonya, Çin parçaları bulundu
Abone Ol google-news


İngiltere merkezli Conflict Armament Research (CAR) araştırma enstitüsü, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı ve 2 Ocak’ta Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan Kuzey Kore yapımı bir füzenin enkazını inceledi. Çalışma sonucu füzede kullanılan 290’dan fazla elektronik parçanın Çin, Almanya, Japonya, Hollanda, Singapur, İsviçre, Tayvan ve ABD merkezli 26 şirket tarafından üretildiği tespit edildi.

Parçaların yüzde 75,5’inin ABD, yüzde 11,9’unun Almanya ve yüzde 3,1’inin Japonya merkezli şirketler tarafından son 3 yıl içinde üretildiği belirlendi. Füzenin ise geçtiğimiz yılın Mart ayı veya sonrasında üretildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Göz Atın
Araştırmacıların çölde 'gizemli' keşfi: 'İnsanların nereden geldiğini ortaya çıkardı...'

Araştırmacıların çölde 'gizemli' keşfi: 'İnsanların nereden geldiğini ortaya çıkardı...'
ABD'de ulusal güvenlik alarmı verildi: 'Uzaydan geliyor'

ABD'de ulusal güvenlik alarmı verildi: 'Uzaydan geliyor'

Füzede ABD, Japonya ve Çin dahil birçok ülke tarafından üretilen parçalar bulunmasıyla Kuzey Kore’nin yaklaşık 20 yıldır uygulanan uluslararası yaptırımları deldiği ifade edildi. Ülkenin yaptırımları delmeye imkan tanıyan "güçlü bir satın alma ağına" sahip olduğu vurgulandı.

PYONGYANG ULUSLARARASI YAPTIRIMLARIN HEDEFI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore’ye BM yaptırımlarının yanı sıra ABD, Güney Kore, Japonya dahil birçok ülke tarafından bağımsız yaptırımlar uygulanıyor. Pyongyang’ın yurt dışında kurulan paravan şirketler, bilgisayar korsanlığı faaliyetleri ve kaçakçılık gibi birçok farklı yol ile yaptırımları delmeye çalıştığı biliniyor. Kuzey Kore’nin silah programını elde ettiği yasa dışı gelirler ve kaçakçılık faaliyetleri sayesinde sürdürdüğü belirtiliyor.


Rusya haberleri Kuzey Kore haberleri ABD haberleri füze haberleri Çin haberleri japonya haberleri

İlgili Haberler

ABD'li senatörden 'Türkiye' açıklaması: İlişkilerde önemli bir ivme var

ABD'li senatörden 'Türkiye' açıklaması: İlişkilerde önemli bir ivme var
Putin'den 'uzay' açıklaması: 'Karşıyız'

Putin'den 'uzay' açıklaması: 'Karşıyız'
Muhaliflerden hükümet binasına 'molotoflu' saldırı

Muhaliflerden hükümet binasına 'molotoflu' saldırı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'

Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'
‘Kedi katili’ İbrahim Keloğlan hakkında yeni gelişme!

‘Kedi katili’ İbrahim Keloğlan hakkında yeni gelişme!
'İBB Haber' ve 'Büyükşehir Çalışıyor' hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı: 'Yöneticisi Murat Kurum'la anlaştı' iddiası

'İBB Haber' ve 'Büyükşehir Çalışıyor' hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı: 'Yöneticisi Murat Kurum'la anlaştı' iddiası
84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı: Tahliye istemi ve şok iddialar!

84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı: Tahliye istemi ve şok iddialar!
Son dakika... Erdoğan seçmeni doğalgazla tehdit etmişti: Akşener'den sert tepki!

Son dakika... Erdoğan seçmeni doğalgazla tehdit etmişti: Akşener'den sert tepki!
Atletico Madrid efsanesi Diego Godin futbola geri dönüyor!

Atletico Madrid efsanesi Diego Godin futbola geri dönüyor!
DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü: Başvuru kabul edildi

DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü: Başvuru kabul edildi
Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat hedefini açıkladı: ‘Sadece altın madalya’

Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat hedefini açıkladı: ‘Sadece altın madalya’