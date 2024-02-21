ABD'li senatörden 'Türkiye' açıklaması: İlişkilerde önemli bir ivme var

Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:02

Güncelleme: 21.02.2024 - 15:02

Türkiye'ye yaptığı ziyarette Ankara'da resmi temaslarda bulunan ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Temaslarının ardından Reuters haber ajansına röportaj veren Senatör Murphy, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde, iki ülkenin de fayda sağlayabileceği 'önemli bir ivme' olduğunu söyledi.

ABD'li Senatör'ün Türkiye ziyareti, Türkiye'nin aylar sonra İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışı konusunda yeşil ışık yakmasının ardından geldi. Özellikle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından gerilen ilişkilerin mevcut durumu hakkında değerlendirmede bulunan Murphy, "Şu anda bu ilişkide gerçek, amaca yönelik, iyi bir his (olduğunu) kesinlikle hissediyorsunuz" diye konuştu. Demokrat Senatör, bunu 'dün gerçekleştirilen görüşmelerin tamamında fazlasıyla hissettiklerini' anlattı.

"İNİŞ ÇIKIŞLARI OLAN KARMAŞIK BİR İTTİFAK"

Senatör Murphy, 20 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı'nda, beraberindeki Senatör Jeanne Shaheen ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelmişti. Erdoğan da geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, iki ülke arasındaki olumlu eğilimden bahsetmişti. Murphy ve Shaheen'in Erdoğan ve Fidan ile görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine desteği için 'minnettarlığını' dile getirdiği ve bundan sonrasında ne olacağının ele alındığı ifade edildi.

Murphy de konuya ilişkin olarak, "Bence bu, ABD-Türkiye ortaklığında önemli bir ivme anı" değerlendirmesini yaptı. İki ülke ilişkilerini 'iniş çıkışları olan karmaşık bir ittifak' olarak nitelendiren Murphy, bu ortaklıkta fayda sağlayabilecekleri pek çok konu olduğuna işaret etti.

ABD'NİN RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI VE SURİYE DE GÜNDEMDEYDİ

Murphy, Türkiye'de bulunduğu temasların ana gündem maddelerinden birinin de 3. yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu söyledi. Buna göre, 'Türkiye'nin Rusya'nın ABD yaptırımlarının etrafından dolaşabileceği bir yer olmayı sürdürmemesini sağlamak için' daha yakın çalışma ihtiyacı da bu bağlamda ele alınan konulardandı.

Murphy, Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili olarak, "Artan ortaklık için pek çok destek (açıklaması) duyduk. Bence İsveç oylaması ve F-16 kararı ABD yaptırımlarını uygulamaya yardımcı olma konusunda daha yakından çalışmamızı kolaylaştıracak" dedi. Senatör Murphy, görüşmeler sırasında 'yaptırım koordinasyonuyla ilgili çalışmaları resmiyete dökme konusunda olası yeni yolların' da konuşulduğunu bildirdi.

Chris Murphy, Türkiye'nin S-400'leri satın alması konusunda 'ileriye doğru giden bir yol bulma potansiyelinin' de bulunduğunu anlattı. Görüşmelerde 'çok hassas bir konu' olan Suriye'nin de ele alındığını aktaran Murphy, "ABD-Türkiye ilişkilerindeki açılma, bize aynı masaya oturup Suriye'de daha yakın çalışmanın bir yolu olup olmadığı konusunda gerçekten dürüst bir biçimde konuşma şansı tanıyor" dedi.