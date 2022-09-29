Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi

29 Eylül 2022 Perşembe, 15:50

Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru kimliği belirsiz bir balistik füze ateşlediğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesi, Güney Kore ve ABD'nin ortak deniz tatbikatının ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Seul'e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşti.

Kuzey Kore, Pazar günü kısa menzilli bir balistik füze, dün ise iki balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

ÜÇ ÜLKE TATBİKATA BAŞLIYOR

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın, Japon Denizi'nde ortak anti-denizaltı tatbikatları gerçekleştireceği bildirildi.

Tatbikat kararının "Kuzey Kore'den gelen artan askeri tehditler zemininde" verildiği belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'na göre tatbikat, Kuzey Kore'nin denizaltı yeteneklerini tespit etmeye, tanımlamaya ve izlemeye odaklanacak.