Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan 2023 raporu: Savunma yetenekleri güçlendirilecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl için "savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi için yeni temel hedefler belirlendiğini" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:56
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan 2023 raporu: Savunma yetenekleri güçlendirilecek
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Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi Sekizinci Merkez Komitesi'nin altıncı genel kurulunun ikinci gününde yayınladığı raporda, Kore Yarımadası'ndaki "kışkırtıcı" durumu değerlendirdi. 

Kim Jong-un, raporda Kuzey Kore'nin savunma kapasitesini güçlendirmek için temel hedefler belirleyerek "düşmanla savaşma" yönlerini dile getirdi.

Raporda, "(Kim Jong-un'un) raporu, Kore Yarımadası'ndaki yeni provokatif durumun ve uluslararası siyasi durumun derinlemesine bir analizini ve değerlendirmesini yapmış, partinin ve hükümetin devlet gücünü korumak ve devlet çıkarlarını korumak için mevcut ortamda tutarlı bir şekilde takip etmesi gereken dış politika çalışma ilkelerini ve düşmanlarla mücadele yönlerini açıkça vurgulamış ve ayrıca 2023'te sürdürülecek savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi için yeni temel hedefler belirlemiştir" denildi.

Kim, bir bütün olarak Kuzey Kore'deki mevcut durumun ayrıntılı bir analizini yaptığını belirterek, önümüzdeki yıl "karmaşık ve değişen" durum karşısında "büyük çaba" sarf edilmesi gerektiğini söyledi.


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