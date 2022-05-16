Kuzey Kore’de salgın yayılıyor

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde (KDHC) ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ülkede tam tecrit emri verdi. Kuzey Koreli yetkililerin bildirdiğine göre ülke genelinde şu ana kadar 42 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken yaklaşık 300 bin kişi yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Resmi devlet haber ajansı KCNA, “Omicron mutant virüsünün ülkemizde ilk defa görülmesi nedeniyle ciddi bir durum ortaya çıktı” bildiriminde bulundu. İşçi Partisi’nin Kim’in önderliğinde düzenlediği son toplantıda yetkililer, ülkenin ulusal karantina önlemlerini “azami acil durum” düzeyinde olduğuna yönelik değerlendirmede bulundu. Ancak Kuzey Kore lideri, pandeminin başlangıcınden bugüne kadar kaydedilen ilk vakayı salgına dönüşmeden “aşma” sözü verdi. Yine KCNA’nın haberine göre ilk vaka tespiti, başkent Pyongyang’daki ateşli hastalardan alınan numunelerin yüksek oranda bulaşıcı “omicron” varyantı ile tutarlılık göstermesi sayesinde oluştu. Kim Jong-un sıkı sınır kontrolleri ve ülke çapında sokağa çıkma yasağı emri vererek vatandaşlarını “virüsün yayılmasını tamamen engellemeye” çağırdı. Hastalığın pandemiye dönüşmemesi amacıyla tüm ticari ve üretim faaliyetleri kapsamındaki her bir iş biriminin birbirinden “izole” olacak şekilde organize edileceği bildirildi.

AŞILARI REDDETMİŞTİ

KDHC, bugüne kadar ülke genelinde hiçbir Covid-19 vakasına rastlanmadığını iddia etmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen Covax (aşı) programı da dahil yabancı ülkelerden gelebilecek aşıları reddetmişti. Ağustos 2020’de ise yine Pyongyang, başka herhangi ek bir bilgi vermeden, virüse karşı bir aşı geliştirmenin peşinde olduğunu söylemişti. Ülkedeki görülebilecek olası bir Covid-19 salgınında, büyük kentlerde geleneksel olarak uygulanan ancak kırsal alanlarda var olmayan genel sağlık sistemi nedeniyle halk, ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. Ayrıca ülkedeki yabancı büyükelçiliklerin kapalı olması nedeniyle pandemiyle ilgili son gelişmeleri öğrenme olanağı da oldukça kısıtlı.