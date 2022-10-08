Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Füze denemeleri meşru müdafaa kapsamındadır

08 Ekim 2022 Cumartesi, 13:11

Yonhap ajansının, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin "düzenli ve planlı meşru müdafaa" olarak yapıldığı belirtildi.

Bu denemelerin, "Kuzey Kore'nin ve bölgenin güvenliğini ABD'nin doğrudan askeri tehditlerinden korumak" için yapıldığı ifade edilen haberde, söz konusu ABD tehditlerinin en az 50 yıldır sürdüğü vurgulandı.

"TATBİKATLAR PROVOKATİF VE TEHDİTKAR"

ABD ve Güney Kore'nin, uçak gemisi USS Ronald Reagan'ın da katılımıyla başlattığı deniz tatbikatının ardından Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir sözcü, KCNA'ya açıklamada bulundu.

Uçak gemisinin Kore Yarımadası yakınlarında konuşlandırılmasının bölgesel güvenlik açısından hayli menfi bir etkiye neden olduğunu kaydeden sözcü, Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin, mevcut durumun oldukça kaygı verici gelişimine ciddiyetle yaklaştığını ifade etti.

Sözcü, Reagan'ın dönüşünün, ABD ve Güney Kore'nin bir hayli "provokatif ve tehditkar" olan ortak tatbikatlarına karşı ülkesinin verdiği "meşru tepkiye" uyarı için yapılan "bir çeşit askeri blöf" olduğu değerlendirmesinde bulundu.