Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu yönünde balistik füze fırlattığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:10
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
Abone Ol google-news

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde doğu yönüne doğru balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, füzeyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 26 Haziran'da yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan "balistik füze"nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği bildirilmişti.

Kuzey Kore ise "çok başlıklı füze testi" olarak açıkladığı faaliyetin başarıyla gerçekleştirildiğini iddia etmişti.


güney kore haberleri Kuzey Kore haberleri

İlgili Haberler

Kuzey Kore'de bir ilk: Kim Jong-un'un portresi bulunan bir rozet takılmaya başlandı

Kuzey Kore'de bir ilk: Kim Jong-un'un portresi bulunan bir rozet takılmaya başlandı
Kuzey Kore, baraj kapaklarını yine habersiz açtı

Kuzey Kore, baraj kapaklarını yine habersiz açtı
Güney Kore, Japonya'nın itirazını reddetti

Güney Kore, Japonya'nın itirazını reddetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler