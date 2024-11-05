Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru balistik füze fırlattığını bildirdi.

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
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AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 07:38

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey'in füze atışına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru "tanımlanamayan" bir balistik füze fırlattığı kaydedildi.

Japonya ordusu ise Kuzey'in yaptığı atışı doğrularken balistik olduğu düşünülen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti.

Kore Yarımadası'nda askeri tatbikatlar ve füze denemeleriyle gerilimin tırmanarak sürdüğü bilinirken Kuzey Kore'nin bu füze atışının ABD'de bugünkü 60. başkanlık seçimleri sırasında yapılması ise dikkatleri çekti.

 


Etiketler: #Kuzey Kore #güney kore

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