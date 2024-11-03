Kore gazisinin kabul törenine davet edilmediği iddiası: Trabzon Valiliği'nden yanıt!

Trabzon Valiliği, Kore gazisi Pirağa Uzun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri kabul törenine davet edilmediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kore gazisinin kabul törenine davet edilmediği iddiası: Trabzon Valiliği'nden yanıt!
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AA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 08:20

Trabzon Valiliği, Kore gazisi Pirağa Uzun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine davet edilmediği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya sayfalarında yer alan 'Kore gazisi Pirağa Uzun'un Valilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet kabul törenine davet edilmediği' hakkında düzenlenen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır."

Açıklamada, bu kapsamda Valilik tarafından derneklere ulaşım ve benzeri ihtiyaç duyulan konularda da destek olunduğu belirtildi.


Etiketler: #Kore #trabzon #valilik #gazi

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