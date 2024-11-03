Kore gazisi Pirağa Uzun gözyaşlarına boğulmuştu: Trabzonspor yönetiminden anlamlı jest!
Trabzon'da yaşayan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, cumhuriyetimizin 101. yılı etkinliklerine çağrılmadığı için gözyaşlarına boğulmuştu. Trabzonspor Yönetimi, Uzun'u Fenerbahçe derbisinin özel konuğu olarak stada getirdi.
Tüm Türkiye onu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda döktüğü gözyaşlarıyla tanıdı. Kore Gazisi Pirağa Uzun, cumhuriyetimizin 101. yılı kutlama törenlerine davet edilmediği için duyduğu üzüntüyü gözyaşlarıyla anlatmıştı.
Trabzon Valiliği daha sonra bu iddiayı yalanlamıştı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır" denildi.
TRABZONSPOR YÖNETİMİ KAYITSIZ KALMADI
Trabzon'un sayılı Kore gazilerinden olan 97 yaşındaki Pirağa Uzun'un üzüntüsüne Trabzonspor yönetimi duyarsız kalmadı.
Trabzonspor yönetimi, Kore Gazisi Uzun’u Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde Papara Park’ta ağırlama kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim Gazi Uzun’u ve oğlunu evinden özel araçla aldırırken, Pirağa Uzun üniforması ev madalyasıyla stada gitmeyi tercih etti.
Trabzonspor olarak, Türkiye’nin en yaşlı gazilerinden biri olan Pirağa Uzun’u stadyumumuzda ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 3, 2024
Evimize hoş geldiniz ???? pic.twitter.com/AWp138qEoP
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