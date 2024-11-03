Kore gazisi Pirağa Uzun gözyaşlarına boğulmuştu: Trabzonspor yönetiminden anlamlı jest!

Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:47

Güncelleme: 03.11.2024 - 18:47

Tüm Türkiye onu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda döktüğü gözyaşlarıyla tanıdı. Kore Gazisi Pirağa Uzun, cumhuriyetimizin 101. yılı kutlama törenlerine davet edilmediği için duyduğu üzüntüyü gözyaşlarıyla anlatmıştı.

Trabzon Valiliği daha sonra bu iddiayı yalanlamıştı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır" denildi.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ KAYITSIZ KALMADI

Trabzon'un sayılı Kore gazilerinden olan 97 yaşındaki Pirağa Uzun'un üzüntüsüne Trabzonspor yönetimi duyarsız kalmadı.

Trabzonspor yönetimi, Kore Gazisi Uzun’u Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde Papara Park’ta ağırlama kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim Gazi Uzun’u ve oğlunu evinden özel araçla aldırırken, Pirağa Uzun üniforması ev madalyasıyla stada gitmeyi tercih etti.