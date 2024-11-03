Kore gazisi Pirağa Uzun gözyaşlarına boğulmuştu: Trabzonspor yönetiminden anlamlı jest!

Trabzon'da yaşayan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, cumhuriyetimizin 101. yılı etkinliklerine çağrılmadığı için gözyaşlarına boğulmuştu. Trabzonspor Yönetimi, Uzun'u Fenerbahçe derbisinin özel konuğu olarak stada getirdi.

Kore gazisi Pirağa Uzun gözyaşlarına boğulmuştu: Trabzonspor yönetiminden anlamlı jest!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:47

Tüm Türkiye onu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda döktüğü gözyaşlarıyla tanıdı. Kore Gazisi Pirağa Uzun, cumhuriyetimizin 101. yılı kutlama törenlerine davet edilmediği için duyduğu üzüntüyü gözyaşlarıyla anlatmıştı.

Trabzon Valiliği daha sonra bu iddiayı yalanlamıştı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır" denildi.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ KAYITSIZ KALMADI

Trabzon'un sayılı Kore gazilerinden olan 97 yaşındaki Pirağa Uzun'un üzüntüsüne Trabzonspor yönetimi duyarsız kalmadı.

Trabzonspor yönetimi, Kore Gazisi Uzun’u Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde Papara Park’ta ağırlama kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim Gazi Uzun’u ve oğlunu evinden özel araçla aldırırken, Pirağa Uzun üniforması ev madalyasıyla stada gitmeyi tercih etti.


Etiketler: #Pirağa Uzun #trabzonspor #gazi #fenerbahçe

İlgili Haberler

Trabzonspor maçı öncesi konuştu: Jose Mourinho'dan 'karpuz' benzetmesi!

Trabzonspor maçı öncesi konuştu: Jose Mourinho'dan 'karpuz' benzetmesi!
CANLI YAYIN: Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 11. hafta

CANLI YAYIN: Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 11. hafta
Trabzonspor'dan dev maç öncesi taraftarlarına mesaj!

Trabzonspor'dan dev maç öncesi taraftarlarına mesaj!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler