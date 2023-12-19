Kuzey Kore'den başarılı test: Kıtalararası balistik füze

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:03

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:03

Art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile Güney Kore ve Japonya’yı alarma geçiren Kuzey Kore, son testini doğruladı.

Kuzey Kore devlet medyası, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18'in başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

Açıklamada, 6 bin 518 kilometre irtifaya ulaşan ve 73 dakika boyunca bin 2 kilometre yol kat eden füzenin Doğu Denizi açıklarında önceden belirlenmiş bir hedefi tam isabetle vurduğu belirtildi.

Füze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadığı aktarıldı.

“BÖLGEYE EVLERİ GİBİ GİRİP ÇIKAN ABD VE KUKLALARI NEDENİYLE KUZEY KORE CİDDİ TEHLİKELERE MARUZ KALMAKTA”

ABD ve müttefiklerinin Ocak ayından bu yana gerçekleştirdikleri ortak tatbikatlarla bölgede gerilimi tırmandırdığı belirtilerek, “Mevcut durum, ABD'nin ve başlıca yardakçılarının çatışmacı tutumunu açıkça ortaya koymakta ve Kore Yarımadası’ndaki güvenlik ortamının daha da kötüleşeceğine dair ipucu vermektedir” ifadeleri kullanıldı. ABD’nin nükleer stratejik varlıklarını bölgeye konuşlandırmayı sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, “Kore Yarımadası’nda gerilimi tırmandıran, bölgeye evleri gibi girip çıkan ABD ve kukla askeri gangsterlerinin çatışmacı manevraları nedeniyle Kuzey Kore toprakları ve sınır bölgesi her an ciddi tehlikelere maruz kalmakta, ülkemizin güvenliği ve çıkarları ihlal edilmektedir. Bu vahim durum, Kuzey Kore'nin kaçınılmaz olarak daha saldırganca karşı hamleye geçmesini gerektirmektedir” denildi. Son silah testinin, ülkenin nükleer stratejik kuvvetlerinin “ezici karşı koyma iradesini” ve “eşsiz gücünü” düşmanlara açıkça gösterme amacını taşıdığı vurgulandı.

KİM: “DÜŞMANA AÇIK BİR UYARI”

Başkent Pyongyang'ın doğusundaki bir sahada gerçekleştiren son denemeyi ülke lideri Kim Jong-un da yerinde takip etti. Başarılı füze denemesinin Kuzey Kore ordusunun vuruş kabiliyetinin ve mutlak nükleer savaş caydırıcılığının göstergesi olduğunu söyleyen Kim, tatbikatın bölgede askeri çatışma riskini artıran düşman güçlere “açık bir uyarı” niteliği taşıdığını ifade etti. Son füze denemesinin ülkesinin nelere hazırlıklı olduğunu ve Washington'un yanlış bir karar alması halinde Pyongyang’ın hangi seçeneği kullanacağını açıkça gösterdiğini ifade eden Kim, askeri tehditlere “saldırganca ve güçlü bir şekilde” yanıt vereceklerini yineledi.

24 SAATTE 2 FÜZE DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlemiş, Japonya hükümeti füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu açıklamıştı. Pyongyang, Pazar günü ise kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

GÜNEY KORE, JAPONYA VE ABD TEYAKKUZDA

Kuzey Kore'nin peş peşe gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri Güney Kore, Japonya ve ABD’yi harekete geçirdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üç ülkenin Kuzey Kore füzelerine ilişkin uyarı verilerini gerçek zamanlı olarak paylaşmasına olanak tanıyan sistemin faaliyete geçtiği bildirildi. Açıklamada, “Üç ülke, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve ilgili yetenekleri geliştirmek amacıyla Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzeleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve değerlendirmek üzere kurulan sistemi hayata geçirdi” ifadeleri kullanıldı. Sistem sayesinde paylaşılacak verilerin türü hakkında ise detaylı bilgi verilmedi. Güney Kore, Japonya ve ABD’nin önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak uzun süreli tatbikat planını da onayladığı belirtilirken, tarafların askeri tatbikatları düzenli, daha sistematik ve verimli bir şekilde sahnelemeyi hedeflediği kaydedildi.

LİDERLER MUTABIK KALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin düzenlendiği Kamboçya'da üçlü toplantı gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden, füze uyarı verilerinin gerçek zamanlı olarak paylaşılması konusunda mutabık kalmıştı. Liderlerin sistemin bu yılın sonuna kadar işler hale getirilmesi konusunda anlaştığı aktarılmıştı. Söz konusu sistem aracılığıyla paylaşılacak verilerin türü merak konusu olurken, Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ise dün yaptığı açıklamada verilerin füzenin fırlatıldığı varsayılan noktayı, uçuş rotasını ve tahmin edilen düşüş noktasını içereceğini söylemişti.