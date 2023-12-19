Vatikan’dan eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanmasına izin

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:48

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:48

Katolik Kilisesi’ni inançlı LGBT kişiler için daha az dışlayıcı hale getirme yönünde mesajlar veren Papa Francesco, bugün açıklanan kararla bu mesajı somutlaştırma yönünde adım atmış oldu. Kilise öğretilerinden sorumlu İnanç Doktrini Departmanı tarafından Papa’nın onayıyla yayımlanan belgeyle, eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına resmi olarak imkan tanındı.

Belgede, "kural dışı" durumdaki çiftlerin ve eşcinsel çiftlerin de kutsanmasının mümkün olduğu belirtildi. Öte yandan bu kutsamanın, Katolik Kilisesi’nin evlilik hakkındaki öğretilerine ters düşecek şekilde bir tasdik anlamına gelmemesi gerektiği vurgulandı.

Katolik doktrini, evliliği "bir erkek ile bir kadın arasındaki özel, istikrarlı ve bölünmez birlik" olarak tanımlıyor.

Engizisyonun devamı niteliğindeki İnanç Doktrini Departmanı, 2021'de bu konudaki sorulara yanıt verirken "Tanrı günahı kutsayamaz" diyerek eşcinsel çiftlerin Katolik kiliselerinde kutsanmasına karşı çıkmıştı.

Papa Francesco ise geçen Ekim ayında bir özel mektubunda eşcinsel çiftlerin kutsanmasına imkan tanıyan ifadeler kullanmıştı. Papa, muhafazakar kanattan iki kardinale yazdığı mektupta, kutsal evlilik ritüeliyle karıştırılmaması şartıyla eşcinsel çiftlerin kutsanmasının mümkün olabileceğini belirtmişti.

Bugün yayımlanan resmi belgede de benzer ifadeler yer aldı.

Belgede, “Papa’nın iki kardinalin şüphelerine verdiği yanıtta olduğu gibi bu bildirge de Kilise'nin evlilikle ilgili geleneksel doktrinine sıkı sıkıya bağlı kalmakta, kafa karışıklığı yaratabilecek herhangi bir dini ayin (liturjik tören) ya da benzeri kutsamalara izin vermemektedir’’ denildi.

Öte yandan, Kilise’nin ‘başkalarının analiz edilip sınıflandırıldığı, narsist ve otoriter bir elitizme yol açan sabit şemalardan’ kaçınması gerektiği belirtildi. "İnsanlar kutsanmak istediğinde bunu vermek için teferruatlı bir ahlaki analiz yapılması ön koşul haline gelmemelidir. Onlardan öncül olarak ahlaki mükemmellik talep edilmemelidir" denildi.

Katolik Kilisesi’nde LGBT topluluğa yaklaşımdaki farklar uygulamalarda da farklılığa yol açabiliyor. Muhafazakar kanat Papa’nın bu konudaki açılım girişimlerine karşı çıkıyor. Örneğin Almanya’da ise Katolik rahiplerin sıklıkla eşcinsel çiftleri kutsadığı ve Almanya’daki Katolik Kilisesi yönetiminin Vatikan’ın bu konudaki kuralları esnetmesinden yana olduğu biliniyor.

2021’de ‘Tanrı günahı kutsayamaz’ denilen metin de bu yöndeki taleplere cevap olarak yayımlanmıştı.

'DÖNÜM NOKTASI'

İnanç Doktrini Departmanı’nın bildirisi bu açıdan büyük yankı uyandırdı. Katolik Kilisesi’nin evlilikle ilgili doktrini değişmese de bunun LGBT kişilerin kiliseye kabulü açısından önemli bir gelişme ve somut bir adım olduğu vurgulanıyor.

Almanya’daki Katolik Kilisesi’nin yönetim birimi olan Alman Piskoposlar Konferansı’nın Başkanı Georg Bätzing de bugün açıklanan kararı "büyük memnuniyetle karşıladığını" söyledi. Bätzing, "yaşam tarzlarının çeşitliliği hazinesinin" gün yüzüne çıkarılmasının olumlu olduğunu belirtti ve “Bu, örneğin boşanma nedeniyle bir daha kilise düğünü yapamayan çiftlerin ve eşcinsel çiftlerin de kutsanabileceği anlamına gelir“ dedi.

Haber İtalya basınında "dönüm noktası" gibi ifadelerle yer alırken, bunun Katolik Kilisesi’nin eşcinsel birlikteliklerini evlilik olarak tanıdığı anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.

İnanç Doktrini Departmanı geçen ay da, transseksüel kişilerin dini törenlere katılımıyla ilgili önemli bir belge yayımlamıştı. Bu belgeyle, inançlı transseksüellerin de belirli şartlar dahilinde vaftiz edilebileceği, vaftiz anne-baba olabileceği ve dini nikahlarda şahitlik yapabileceği açıklanmıştı.