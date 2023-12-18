4 dolara aldı: 107 bin dolara sattı
İkinci el mağazasından 3.99 dolara bir vazo satın alan kadın, 1940'lı yıllara ait olduğu anlaşılan vazoyu 107 bin dolara sattı.
ABD'nin Virginia eyaletinde Jessica Vincent isimli kadın, ikinci el mağazasından 3.99 dolara vazo satın aldı. Satın aldığı vazonun altına "M" harfinin kazındığını gören Vincent, vazoyu internette araştırdı.
Vazonun altından bulunan "M" harfinin, venedik yakınlarında cam işçiliğiyle bilinen İtalyan adası Murano'yu temsil ettiğini düşünen Vincent, bir müzayede eviyle iletişime geçti.
CNN'de yer alan habere göre, Vazonun, İtalyan mimar Carlo Scarpa'nın 1940'lı yıllarda yaptığı "Pennellate" serisinin bir parçası olduğu belirlendi.
Wright Müzayede Evi'nin başkanı başkanı Richard Wright, "Fotoğrafları gördüğüm anda gerçekten iyi bir hisse kapıldım" dedi. Vazo, Avrupa'da bir sanat koleksiyoncusuna 107 bin 100 dolara satıldı.
Mağazada vazoyu gördüğünde "değerli bir eser" olduğunu anladığını aktaran Vincent, "Vazonun, bin dolar ya da 2 bin dolar edecek bir parça olabileceği hissine kapıldım" dedi.
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