Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'köpek' benzetmesi: ABD'nin verdiği kemiği dişleyen yabani bir köpek
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve hükümetinin, "tehlikeli durum oluşturmayı sürdüren ahmaklar" olduğunu söyledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'nin, kuzeyin füze denemeleri nedeniyle "tek taraflı yaptırımları" gözden geçirdiğine dair açıklamasını, ülkenin resmi yayın organına değerlendirdi.
Kim Jong Un'un ardından Kuzey Kore'deki en güçlü isim olarak bilinen Kim Yo Jong, "ABD'nin verdiği kemiği dişleyen yabani bir köpekten başka bir şey olmayan Güney Koreli grubun, Kuzey Kore'ye küstahça uygulayacağı 'yaptırımlar' neymiş merak ediyorum. Ne görülecek bir manzara ama" ifadesini kullandı.
Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve hükümet yetkililerinin, "tehlikeli durum oluşturmayı sürdüren ahmaklar" olduğunu ifade etti.
"Küstah ve ahmakları bir kez daha uyarıyoruz" diyen Kim Yo Jong, ABD ve Güney Koreli piyonlarının umutsuz yaptırım ve baskılarının Kuzey Kore'nin düşmanlığını ve kızgınlığını alevlendireceğine dikkati çekti.
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