Kuzey Kore'den Guterres'e sert eleştiri: Kendisi bir ABD kuklası

21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:28

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Choe Son-hui, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Kore Yarımadası konusunda "taraflı karar" verdiği için eleştirerek, ABD'nin "kuklası" olarak nitelendirdi.

Choe, "18 Kasım'da BM Genel Sekreteri António Guterres, ABD'nin ciddi bir askeri tehdidine karşılık olarak meşru ve adil bir şekilde kullandığımız meşru müdafaa hakkımızı bir kez daha 'provokasyon' olarak nitelendirdi. Son zamanlarda, zaman zaman Beyaz Saray veya ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir üyesi olduğu izlenimine kapılıyorum. Genel Sekreter Guterres'in, her konuda adalete, tarafsızlığa ve hakkaniyete sıkı sıkıya bağlı kalınmasını öngören BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini destekleme görevini unutarak böylesine acınacak bir tutum sergilemesini esefle karşılıyorum" dedi.

Choe, Antonio Guterres'in, Kore Yarımadası meselesine "objektif" bir şekilde bakması gerektiğini, çünkü ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin bir yıldır bölgede birbiri ardına "stratejik nükleer silahlar içeren provokatif nükleer askeri tatbikatlar" gerçekleştirdiğini ve bunun da mevcut çatışmaya yol açtığını bildiğini dile getirdi.

"KENDİSİNİN BİR ABD KUKLASI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"



Kuzey Kore'nin tedbirler aldığını hatırlatan Choe, "ABD'nin felakete yol açacak sonuçlar istememesi halinde, bu kadar hafif davranmaması gerektiğine dair açık bir mesaj gönderdik. Ancak BM Genel Sekreteri bizi provokatör olarak nitelendirdi, ABD'yi değil... BM Genel Sekreteri'nin ABD ve uydularının BMGK'daki dokunulmaz egemenlik haklarımızı kullanmamızı göz önünde bulundurarak bize baskı yapma girişimlerine göz yumması, kendisinin bir ABD kuklası olduğunu gösteriyor" dedi.

Kore Yarımadası ve bölgede barış ve istikrarın korunması için uluslararası toplumun, ABD'nin bölgedeki "tüm sorunların kaynağı" olan "provokatif eylemlerini" durdurma ihtiyacı konusunda daha yüksek sesle konuşması gerektiğini vurgulan Choe, Kuzey Kore'nin ABD ve BM Güvenlik Konseyi'nin eylemlerini takip ettiğini ve karşılık vermeye hazır olduğunu hatırlattı.