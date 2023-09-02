Kuzey Kore'den tehlikeli füze denemesi: Güney Kore alarma geçti

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 08:25
Kuzey Kore'den tehlikeli füze denemesi: Güney Kore alarma geçti
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, seyir füzelerinin 04.00 sularında fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelere ilişkin teknik detaylara yer verilmeyen açıklamada, "Ordumuz, teyakkuzu güçlendirirken, ABD ile yakın işbirliği içinde tam hazırlığını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı bünyesindeki Ulusal Savunma Konseyi de acil toplandı.

Füze denemelerinin, ABD ve Güney Kore'nin 17-31 Ağustos'taki "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" askeri tatbikatı sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kuzey Kore devlet medyasında, Güney Kore ve ABD'nin askeri tatbikatının, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edilmişti.


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