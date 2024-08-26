Kuzey Kore'den yeni silah: Kim Jong Un 'intihar dronlarını' denetledi

Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:13

Güncelleme: 26.08.2024 - 10:16

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hafta sonu Savunma Bilimleri Akademisi'ne bağlı Drone Enstitüsü'nü ziyaret ederek, yeni geliştirilen "intihar dronları"nın testini izledi. Devlet medyasında yer alan habere göre, dronlar önceden belirlenen rotalar boyunca uçuş yaptıktan sonra, hedefleri doğru bir şekilde tespit edip imha etti.

Kim, intihar dronlarının üretiminin artırılmasını ve bu dronların taktik piyade ve özel operasyon birliklerinde, sualtı saldırı dronları, stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronları olarak kullanılmasını istedi. Bu tür silahların, Ukrayna'daki savaşta ve Ortadoğu'da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

YAPAY ZEKA İLE GELİŞİM ÇAĞRISI

Kim Jong Un, dronların daha etkili olabilmesi için yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda en az dört farklı tipte dron görüldü; bazıları küçük roket motorlarının yardımıyla fırlatıldıktan sonra pervanelerle uçuşa geçti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise bazı Kuzey Kore dronlarının Rusya'nın ZALA Lancet ve İran tasarımı Shahed dronlarına benzerliği konusunun daha fazla analize ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Güney Kore, Kuzey Kore dronlarının tehdidine karşı lazer silahları kullanmayı planlıyor ve bu yıl içinde bu silahları devreye sokmayı hedefliyor.

Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesi ve askeri iş birlikleri Rusya ve İran ile yakın bağlara sahip. Geçmişte Kuzey Kore dronlarının Güney Kore sınırını ihlal ederek Seul'ün başkanlık ofisi etrafındaki uçuşa yasak bölgeye girdiği biliniyor. Güney Kore ve ABD, geçen hafta başlayan yaz tatbikatlarında Kuzey Kore dronlarına karşı savunma senaryoları üzerinde çalışıyor.