Sınır tedbirlerine rağmen... Kuzey Koreli sığınmacı Güney Kore'ye iltica etti

Kuzey Koreli bir sığınmacı, Sarı Deniz’deki Koreler arası deniz sınırını geçerek Güney Kore’ye iltica etti.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:23
Sınır tedbirlerine rağmen... Kuzey Koreli sığınmacı Güney Kore'ye iltica etti
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik tüm hızıyla devam ederken, Seul’den önemli bir açıklama geldi. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kuzey Koreli bir sığınmacının Sarı Deniz’deki Koreler arası deniz sınırını geçerek Güney Kore’ye iltica ettiği bildirildi.

Yerel medya, iki Kuzey Korelinin deniz sınırı yakınlarındaki Gyodong adası üzerinden Güney Kore’ye iltica girişiminde bulunduğunu aktarırken, şahıslardan yalnızca birinin Güney Kore ordusu tarafından bulunduğu kaydedildi. Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, parlamento oturumunda yaptığı açıklamada sığınma girişimini doğrularken, ilgili makamlar tarafından konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Shin, Güney Kore ordusunun deniz sınırındaki iltica girişimini başından beri takip ettiğini vurguladı.

SINIR TEDBİRLERİNE RAĞMEN İLTİCA SAYISI ARTTI

Nükleer silah ve balistik füze programını nedeniyle uluslararası ekonomik yaptırımların hedefi olan Kuzey Kore’de her yıl birçok kişi Güney Kore’ye iltica girişiminde bulunuyor.

Pyongyang’ın Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında sıkılaştırdığı sınır tedbirlerinin, Kuzey Korelilerin ülkeden kaçış denemelerini zorlaştırdığı biliniyor.

Buna rağmen 2022’de 67 olan Kuzey Koreli sığınmacı sayısının geçtiğimiz yıl neredeyse 3 kar artarak 196’ya ulaştığı belirtiliyor.


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