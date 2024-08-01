Kuzey Koreli diplomattan çarpıcı açıklama: 'Trump kazanırsa...'

Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:58

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:15

Kuzey Kore, Donald Trump yeniden başkan seçilirse ABD ile nükleer görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor ve yeni bir müzakere stratejisi geliştirmek için çalışıyor. Reuters'ın haberine göre, geçtiğimiz ay Küba'dan Güney Kore'ye kaçan üst düzey Kuzey Koreli diplomat Ri Il Gyu bu konuda açıklamalar yaptı.

Geçen ay Küba'dan kaçan Ri Il Gyu, Güney Kore'ye sığınarak 2016'dan bu yana kaçan en üst düzey Kuzey Koreli diplomat oldu. Uluslararası medyaya verdiği ilk röportajda, Kuzey Kore'nin bu yıl ve sonrası için Rusya, ABD ve Japonya'yı dış politika öncelikleri olarak belirlediğini söyledi.

Pyongyang'ın Rusya ile ilişkilerini güçlendirirken, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya istekli olduğunu belirtti. Ri, Pyongyang'ın diplomatlarının bu senaryo için bir strateji belirlediklerini ve silah programlarına yönelik yaptırımların kaldırılması, terör sponsoru devlet olarak tanımlanmasının sona erdirilmesi ve ekonomik yardım elde edilmesini hedeflediklerini ifade etti.

'KİM JONG UN PEK BİLGİ SAHİBİ DEĞİL...'

Ri, 2019'da Vietnam'da gerçekleştirilen Kim Jong Un ve Trump arasındaki zirvenin yaptırımlar nedeniyle çökmesinden, Kim'in nükleer diplomasiyi "tecrübesiz ve beceriksiz" askeri komutanlara emanet etmesini sorumlu tuttu.

Ri, "Kim Jong Un, uluslararası ilişkiler ve diplomasi hakkında pek bilgi sahibi değil ve stratejik kararlar alma konusunda yetersiz" dedi. Bu kez, dışişleri bakanlığının kesinlikle daha fazla yetki kazanacağını ve Trump'ın Kuzey Kore'yi dört yıl boyunca hiçbir şey vermeden elini kolunu bağlamasının bu kadar kolay olmayacağını belirtti.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kim ile görüşmek istediğini ifade etse de, 1970'ler ve 80'lerde Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorunu uzun süredir engel teşkil ediyor. Ri'ye göre, Kim, bu sorunda tavizler vererek ekonomik yardım almayı amaçlıyor.

Ri, Cezayir'de bir Fransız okulunda eğitim gördü ve Küba'da devlet medyası muhabiri olan merhum babasıyla birlikte yaşadı. Çocukluğundan beri Güney Kore'de bir yaşam hayal ettiğini, ancak rüşvet taleplerini reddettiği için bir meslektaşı tarafından zorbalığa maruz kalana kadar kaçmaya teşebbüs etmediğini söyledi. Boynundaki disk kayması için Meksika'da tedavi görme talebinin anında reddedilmesi, rejime karşı birikmiş öfkesini patlattığını belirtti.

COVID-19 kısıtlamaları, hem evde hem de yurtdışında görev yapanlar için zorlukları derinleştirdi. Ri, mali sıkıntıların Kuzey Kore'nin 54 diplomatik misyonundan bir düzinesini kapatmaya zorladığını da ekledi.

KÜBA VE GÜNEY KORE İLİŞKİLERİ

Ri, Güney Kore ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını engellemek için her şeyi yaptığını, ancak bunun Güney Kore'nin geçen yıldan bu yana yaptığı en iyi şey olduğunu ifade etti. "Tarihin gidişatının nasıl değiştiğinin ve uluslararası toplumun normal bir medeniyete doğru nasıl ilerlediğinin model bir örneğiydi" dedi.