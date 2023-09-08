Kuzey Kore'nin 'nükleer denizaltısı' tanıtıldı

Kim Jong-un ülkesinin nükleer savaş kapasitesini ileri düzeye taşıyan bir nükleer denizaltının tanıtımını yaptı. Ancak denizaltının tam olarak işlevsel olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:47
Kuzey Kore'nin 'nükleer denizaltısı' tanıtıldı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer silah taşıyabileceğini öne sürdüğü yeni bir denizaltıyı törenle tanıttı.

Devlet denetimindeki medyada çıkan bir haberde denizaltının ülkenin nükleer caydırıcılık kapasitesinde "büyük sıçrama ve genişleme" anlamına geldiği yorumu yapıldı.

Nükleer saldırı amaçlı bir denizaltı, uzun süredir Kuzey Kore'nin inşa etmeyi hedeflediği silahlar listesindeydi ve Kim nükleer programının çok önemli bir parçasını oluşturacak bu denizaltının geliştirilmesi üzerinde yıllardır çalışıyordu.

Medyaya dağıtılan fotoğraflarda Kim Jong-un, bir tersanede çevresinde deniz subaylarıyla birlikte nükleer füze atma kapasitesine sahip olduğu söylenen dev bir denizaltının yanında duruyor.

Denizaltıların yerinin tespiti su altındayken çok zor olduğundan bu tür bir silahın geliştirilmiş olması Pyongyang'a, karadaki donanımı vurulmuş bile olsa, denizde muarızlarını vurma konusunda üstünlük sağlayabilir.


BBC Türkçe
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Kuzey Kore

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