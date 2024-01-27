Kuzey Kore'yi uyardı: Tehditlere karşı gereken yapılacak

Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:49

Güncelleme: 27.01.2024 - 12:49

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kirby, Kuzey Kore'nin balistik füze kabiliyetlerini geliştirme peşinde olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ABD ve müttefiklerini korumak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını vurgulayan Kirby, Başkan Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'daki yetkililerle üçlü işbirliği konusunda da çok sıkı çalıştığını aktardı.

Bu sene, ABD ve Güney Kore'de yapılacak seçimlere istinaden olası Kuzey Kore provokasyonlarına karşı ne gibi tedbirlerin alındığına yönelik soru üzerine Kirby, hiçbir yabancı aktörün seçimlere müdahale etmemesi gerektiğini, söz konusu müdahale girişimleri tespit etmek ve engellemek için gereken dikkati göstereceklerini kaydetti.