Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan Rusya'ya tepki: Referandumları şiddetle kınıyoruz
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, Ukrayna'da düzenlenen referandumları kınadı.
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumları kınadı.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal eden bu düzmece referandumları şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Osmani, referandum sonuçlarının geçerli olmadığını belirterek, bu sonuçların Kuzey Makedonya tarafından kabul edilmeyeceğini kaydetti.
Osmani, toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme noktasında Ukrayna'nın yanında olduklarını vurguladı.
Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı da söz konusu referandumlarla ilgili yayınladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Arnavutluk, Rusya tarafından Ukrayna'da düzenlenen düzmece referandumları kınıyor ve önceden belirlenmiş sonuçları tanımayacak. Tehdit veya güç kullanımı sonucunda bir ülkenin topraklarının başka bir ülke tarafından ilhak edilmesi, BM Sözleşmesi ilkelerinin ve uluslararası hukukun ihlalidir."
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Bol keseden saçtılar!
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- İki isimden kritik görüşme
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- 'Şehit üzerinden kumpas kuruyorlar'