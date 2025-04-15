Suriyeli büyükelçi, Rusya’dan sığınma talep etti

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:46

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:04

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar el-Caferi Rusya'dan sığınma talep etti.

Rus basınına konuşan bir kaynak, "Suriye Büyükelçisi Rusya'dan sığınma talep etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak, el-Caferi'nin şimdilik Şam'a dönmeyi planlamadığını, Rusya'ya sığınma talebinin değerlendirileceğini söyledi.

Kaynak, "Suriye Büyükelçisi'nin sığınma talebi değerlendirilecek. Şimdilik Şam'a dönmek gibi bir planı yok" diye konuştu.

Daha önce el-Caferi'nin Şam'a geri çağrıldığı ve Suriye'nin Rusya'daki diplomatik misyonunun başına başka bir ismin atandığı bildirilmişti.

ESAD'A SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

el-Caferi, devrik lider Beşar Esad döneminde Suriye'de herhangi bir rejim değil yolsuzluk ve mafya sisteminin hakim olduğunu söylemişti.

Suriye için yarının dünden daha iyi olacağını dile getiren Caferi, "Yeni bir vatanı inşa etmemiz için bu sloganla yola çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi barış ve sevgiyle yeniden imar edeceğiz" demişti.

"Bizde rejim değil mafya sistemi vardı" diyen Caferi, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Suriye'deki dönemlerin hiçbirinde rejimin olmadığını söylersem belki şaşıracaksınız. Orada bir rejim olsaydı kendini savunurdu, orada mafya, yolsuzluk sistemi vardı. Bu sistemde ülkenin çıkarları kişisel amaçlar için kullanılıyordu, bu nedenle düşmesi hızlı oldu."

Esad yönetiminin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı döneme dair Caferi, "BM'de ülkem ve vatanım ifadelerini kullanarak rejimi veya başındaki kişiyi anmıyordum. Çünkü birliğimizi sağlayan ülkemizdir, bundan dolayı eleştiriliyordum" dedi.