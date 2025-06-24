Lahey'de Erdoğan-Trump zirvesi: Masada neler konuşulacak?

Bloomberg’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Erdoğan ile Trump, NATO zirvesinin marjında özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Toplantının, Salı gecesi Lahey’de yapılması bekleniyor. ABD yetkilileri henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

S-400 YENİDEN GÜNDEMDE

Türkiye’nin, Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi, iki ülke arasındaki ilişkilerde uzun süredir gerginliğe neden oluyor. ABD bu adımın ardından Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve uçak satışlarını durdurmuştu.

Görüşmede Erdoğan’ın Trump’a, S-400 sisteminin “kontrollü ve sınırlı kullanımına” dair güvence vererek, F-35 ambargosunun kaldırılmasını talep etmesi bekleniyor.

SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye, ABD’den 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 savaş uçağı satın almak istiyor. Bununla birlikte Ankara, bu uçaklarda kullanılan GE Aerospace üretimi F110 ve F404 motorlarının Türkiye’ye tedariki ve montajı için de Washington’dan destek talep edecek.

Habere göre, bu motorlar aynı zamanda Türkiye’nin geliştirdiği milli savaş uçağı KAAN ile jet eğitim uçağı Hürjet’te de kullanılacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK

Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de gündemde olacak.

ABD’nin desteklediği YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye ordusuna entegre edilmesi planı masaya yatırılacak.

İSRAİL

Türkiye’nin bir diğer masaya yatıracağı konu ise İsrail’e yönelik olacağı ifade ediliyor.

Habere göre, Erdoğan’ın Trump’tan, İsrail’in bölgede özellikle Suriye’de kalıcı bir askeri üs kurma girişimlerine karşı daha fazla baskı uygulamasını talep etmesi bekleniyor.

Her iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Erdoğan-Trump görüşmesinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.