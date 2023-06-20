Lanetli olduğu düşünülen 2 bin yıllık kara lahit açıldı
Arkeologlar, yerel halkın lanetli olduğunu düşündüğü için açılmasına karşı çıktığı 2 bin yıllık siyah lahidi açarak içinde incelemelerde bulundu.
Arkeologlar Mısır'ın İskenderiye kentinde 2 bin yıldan uzun bir süredir bozulmadan toprağın altında yattığı düşünülen dev bir siyah lahdi ortaya çıkardı.
Lahidin, Büyük İskender'in ölümünün ardından MÖ 323'te başlayan erken Ptolemaik dönem civarında gömüldüğü düşünülüyor.
Yerel halkın, antik lahdin açılmasının "bir lanete sebep olacağına" dair korkuları olsa da, lahidin içinden iskeletler ve kırmızı renkte bir su birikintisi çıktı.
Öte yandan, lahitte Büyük İskender'in cesedinin bulunacağına dair umutlar vardı, ancak içinde askerlere ait olduğuna inanılan üç iskelet bulundu ve bunlardan birinin okla vurulduğu tespit edildi.
Yerel halktan bazı insanların, "lahidin içinde biriken kırmızı suyu içmek için imza topladığı" belirtilirken, buna izin verilmediği kaydedildi.
Eski Mısırlıların mezarlar ve gömü yerlerini açmak uzun zamandır ölüleri rahatsız etmeye cüret edenlere talihsizlik, keder ve ölüm getirecek mistik bir "lanet" ile ilişkilendiriliyor.
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