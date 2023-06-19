Mısır'da 16 köpek ırkının sahiplendirilmesi yasaklandı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:13

Güncelleme: 19.06.2023 - 16:15

Mısır hükümeti, ülkede bazı köpek cinslerine ağır sınırlamalar getiren ve tartışmalara yol açan bir yasa çıkardı. Yasada; vahşi hayvanlar, zehirli böcekler, sürüngenler ve tehlikeli olarak sınıflandırılan birçok köpek cinsinin üretimini ve sahiplenilmesini yasaklamak hedeflendi.

Yeni yasa, sadece belirlenen 10 köpek cinsinin güvenlik muayenesinden geçmeden sahiplenilmesine izin veriyor. Bu cinsler arasında Cocker Spaniel, Labrador, Kaniş, Mallinois (Belçika kurt köpeği), Pomeranyalı (süs köpeği), Jack Russell, Danua, Beyaz çoban Köpeği, Malta köpeği ve Samoyed bulunuyor.

Diğer köpek ırkları için ise hayvan severlere zorlu tedbirler uygulanacak. Pitbull, Rottweiler, Alman Çoban, Boxer, Husky, Kafkas Çoban ve Bullmastiff gibi toplamda 16 ırkın sahiplenmesi tamamen yasaklanırken, diğer köpekler için güvenlik ve ruhsatlandırma süreci uygulanacak. Eğer bu köpekler güvensiz olarak değerlendirilirse, kamu görevlisi veterinerler tarafından hayvanlara el konulabilecek. Ruhsat sürecinin bir parçası olarak Mısır Veteriner Hizmetleri'ne 50 bin Mısır Lirası (yaklaşık 38 bin TL) ücret ödenmesi gerekecek.

Yasaya göre, yasaklı ırkların sahiplerine idari yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren bir ay içinde bu köpekleri Mısır Veteriner Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim etmeleri için süre veriliyor. Diğer köpek ırklarının sahiplerine ise izin almak için idari düzenlemelerin yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl süre tanınıyor.

Mısır Hayvanlara Merhamet Derneği Başkanı Mona Khalil, yasayı "bir araba kazası nedeniyle insanların araba kullanmasının yasaklanmasına" benzetti. Khalil, yasaklı ırkların keyfi olarak belirlendiğini ve listedeki bazı ırkların farklı isimler altında hem yasaklı hem de izinli olduğunu belirterek, yasanın köpek ırklarını ve gerçek saldırganlık seviyelerini bilmeyenler tarafından hazırlandığını savundu.

KARAR, TRAJİK OLAYIN ARDINDAN ALINDI

Ahram internet haber sitesinin haberine göre, bu karar, şubat ayında ünlü bir televizyoncunun Pitbull cinsi köpeğinin bir kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan trajik olayın ardından alındı. Olay, ülke genelinde büyük bir şok etkisi yaratmış ve gelecekteki trajedilerin önlenmesi için daha sıkı düzenlemeler yapılması çağrılarına yol açmıştı.

Ayrıca, Mısır'da birçoğu insanlara saldıran binlerce başıboş köpeğin dolaştığı ifade ediliyor. Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'nın 2019 yılında sadece dört ay içinde 6 bin 241 köpek saldırısı vakası açıkladığı belirtiliyor.