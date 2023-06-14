Mısır'da Beyonce ve Rihanna sergisine büyük tepki

Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:48

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:48

Hollanda’nın Leiden kentindeki Ulusal Eski Uygarlıklar Müzesi’nin (RMO) başlattığı “Hip-hop, Jazz, Soul ve Funk’ta Mısır etkisi” isimli sergi, Antik Mısır ve Nubya’nın 70 yıldır Afrikalı sanatçılara ilham kaynağı oluşunu konu alıyor.

BBC’nin haberine göre sergi Mısır’da ciddi tepkiler yarattı. Bazı milletvekilleri sergiden dolayı hükümete eleştirilerde bulundu. Beyonce ve Rihanna gibi sanatçıların Antik Mısır Kraliçesi Nefertiti olarak betimlenmesi üzerine Batılıların kültürlerini değiştirmeye çalıştığı vurgusu yapan milletvekilleri Mısır hükümetini eylemsiz kalmakla eleştirdi.

ARKEOLOGLARIN ÇALIŞMASI YASAKLANDI

RMO’dan yapılan açıklamada “Mısırlı yetkililerden gelen e-maile göre RMO’ya bağlı arkeologların Mısır’da devam ettiği kazılar sonlandırıldı” ifadesi yer aldı. Arkeologlar Sakkara Nekropolü’nde yaklaşık 50 yıldır çalışmalarına devam ediyordu.

RMO, Mısırlı yetkililerin kendi topraklarında yapılacak kazılarla ilgili tam yetkiye sahip olduğunu ancak belirttikleri gerekçenin gerçek dışı argümanlara dayandığının altını çizdi.

“TUTANKAMON SİYAH DEĞİL”

Mısırlı arkeolog Abdel Rahim Rihan, geçtiğimiz ay “Mısır medeniyetini korumak” için bir kampanya başlattı. RMO’nun açtığı sergide eski Mısır firavunu Tutankamon’un Afrika kökenli olarak betimlenmesine tepki gösteren Rihan, Mısır kültürünün Afrika merkezci bir bakış açısıyla değiştirilmeye çalışıldığını vurguladı. Rihan’a göre sergi sadece Mısır’ın değerlerini “ırksal değişikliğe” uğratarak Mısır kültürünü aşağılamıyor, aynı zamanda Mısır’ın tarihini de kopyalıyordu.

SİYAH KLEOPATRA DA ÖFKE YARATMIŞTI

Yalnızca bir kaç hafta önce Netflix’te yayınlanan Kleopatra belgesel dizisi de Mısır’da yoğun tepkiye yol açmıştı. Kleopatra’nın ve ailesinin tamamen siyah olarak betimlendiği yapımda tarihsel çarptırmalar yapıldığı iddiasıyla Mısır’da dizinin yasaklanması için kampanyalar başlatıldı.

Mısır’ın eski Antik Çağlar Bakanı Zahi Hawass, Kleopatra’nın siyah olarak betimlenmesinin tarihi yeniden yazmak olduğunu belirtmiş, Kleopatra’nın Yunan kökenli ve açık ten renkli bir kadın olduğunu vurgulamıştı.