Laos Başbakan Yardımcısı Kommasith Türkiye'ye gelecek
Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 5 Şubat 2024 günü ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca Laos'un, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Dönem Başkanı olması itibariyle Türkiye ile ASEAN arasındaki iş birliği konuları üzerinde durulması öngörülmektedir" denildi.
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