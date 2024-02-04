Laos Başbakan Yardımcısı Kommasith Türkiye'ye gelecek

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 18:14
Laos Başbakan Yardımcısı Kommasith Türkiye'ye gelecek
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 5 Şubat 2024 günü ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca Laos'un, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Dönem Başkanı olması itibariyle Türkiye ile ASEAN arasındaki iş birliği konuları üzerinde durulması öngörülmektedir" denildi. 


laos haberleri ziyaret haberleri Dışişleri bakanlığı haberleri

İlgili Haberler

Nijer Başbakanı Zeine'den Türkiye’ye kritik ziyaret

Nijer Başbakanı Zeine'den Türkiye’ye kritik ziyaret
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon