Laoslu aktivist Anousa Luangsuphom'a silahlı saldırı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:59

Güncelleme: 04.05.2023 - 13:02

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta, hükümeti eleştiren aktivist Anouse Luangsuphom uğradığı silahlı saldırıda vuruldu.

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, kahverengi uzun kollu bir gömlek ve siyah şapka takan bir kişinin, Luangsuphom'un bulunduğu kafeye parmak izi bırakmadan girebilmek için yüz maskesi kullandığı ve Luangsuphom'a iki el ateş ettiği görüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, "Jack" lakabıyla bilinen 25 yaşındaki aktivist Anouse Luangsuphom'un, saldırıdan sağ kurtulduğu bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Luangsuphom'un ailesi görüştüğünü ve Luangsuphom'un başkent Vientiane'deki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Luangsuphom'un yüzünden ve göğsünden vurulmasına ilişkin HRW, "Laos'ta, hükümeti eleştiren hiç kimsenin güvende olmadığına dair tüyler ürpertici bir mesaj gönderdiğini" ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü ise olayın ardından, "Laos yetkilileri acilen hızlı, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatmalıdır" dedi.